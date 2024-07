Esteban Alvarado dice algo que no le gustará a Kevin Chamorro tras quedarse con su puesto en Saprissa

Durante la última temporada, Esteban Alvarado tuvo que estar en la sombra de Kevin Chamorro. Este último fue titular indiscutido en Deportivo Saprissa y dejó al guardameta experimentado como suplente durante estos años.

Ahora con el jugador de 24 años yendo a fichar para el Estoril Prai, el ex Herediano habló y dio una declaración que no le gustará mucho a su ex compañero. Y es que habló del puesto de arquero en la Sele.

¿Cuál es la declaración de Alvarado que no le gustará mucho a Chamorro?

Esteban Alvarado lo destacó a Patrick Sequeira muy por encima de Kevin Chamorro. Además, lo defendió de las críticas que comenzaron cuando Gustavo Alfaro decidió darle lugar al portero de UD Ibiza y no al morado, que venía siendo el primer recambio ante las ausencias de Keylor Navas.

“Patrick es alguien que quiero mucho, lo considero un hermano menor. Ya él habló por sí solo, muchos no le dieron méritos, lo desprestigiaron y el con categoría y personalidad cerró bocas. Para mí es el portero con más proyección en Costa Rica, lo está haciendo bien“, declaró Alvarado.

Esteban Alvarado respaldó a Patrick Sequeira.

Hay que recordar que Sequeira y Chamorro son de la misma categoría. Es más, el actual guardameta del Estoril Prai de Portugal es un año menor a su contrincante en la Sele. Por lo que, Alvarado lo prefirió por sobre su ex compañero.

Sobre este, Esteban también habló y dijo: “Siento que hay que aprovechar la oportunidad, independientemente si tiene regularidad o no. Estoy muy seguro de lo que él haga durante los entrenamientos marcará la decisión del club, Chamorro es un gran guardameta y sé que se va a quedar por allá”.

Alvarado reconoció que probablemente al principio no juegue, pero confía que su ex compañero pueda cambiar esto con el pasar de las prácticas. Recordemos que se fue a préstamo por una temporada y con opción de compra al terminar la misma.