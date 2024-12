Escándalo en Cartaginés: futbolista filtra todo lo que pasó en el belicoso camerino brumoso

En la fecha 22 del Torneo Apertura 2024 de Costa Rica, la última del campeonato, Cartaginés llegó con posibilidades de pasar a la siguiente instancia. Sin embargo, pese a que se le dieron todos los resultados a su favor, el equipo sufrió una dura goleada por 6 a 2 frente al Sporting FC.

Los brumosos caían 4-1 al descanso en el Ernesto Rohrmoser, y rápidamente se filtró que hubo ánimos calientes en el vestuario durante el entretiempo del encuentro. La tensión y la frustración eran palpables entre los jugadores, quienes veían cómo se les escapaba la oportunidad de avanzar en el torneo.

Es por este motivo que el delantero Marco Ureña fue consultado por lo sucedido una vez terminado el encuentro. Y rápidamente desmintió golpes entre los propios integrantes del equipo.

La palabra de Marco Ureña sobre lo sucedido en el vestuario

El delantero Marco Ureña fue preguntado directamente en Tigo Sports sobre lo sucedido en el vestuario, a lo que contestó: “Golpes no se dieron. Estuve ahí en todo momento y no se dio ningún golpe, pero sí se levantó la voz, porque son momentos de frustración. No comparto lo que pasó, porque creo más en la comunicación asertiva y preventiva, no cuando ya se está con el agua hasta el cuello. Eso sí, reitero que no se dieron golpes”.

ver también Sonríen Saprissa y Herediano: rival directo es perjudicado por Fedefútbol

Ureña también expresó su descontento por la falta de reacción del equipo: “No sé si pasó algo o no. Al final, ya es tarde para que pasen cosas, porque si durante el torneo no sucedió algo cuando fuimos visitantes, ya no tiene caso que ocurriera algo”.

ver también Golpes, insultos y amenazas: todo lo que no se vio del escándalo entre Luis Fernando Fallas y Kevin Briceño

Cabe mencionar que el periodista Kevin Giménez comentó que Cartaginés citó a sus jugadores esta mañana. La continuidad del DT, Greivin Mora, está en duda, al igual que la de varios futbolistas. Se vendrán decisiones importantes para el futuro del equipo.

Publicidad

Publicidad

Las declaraciones y la situación vivida en el vestuario reflejan un momento crítico para Cartaginés, que deberá tomar medidas drásticas si quiere mejorar su desempeño y evitar problemas similares en el futuro.

Marco Ureña, jugador del Cartaginés.