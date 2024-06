Walter Centeno se encuentra enfocado en su nuevo desafío. Luego de 15 meses sin dirigir en Primera División, el Rey volvió a sentarse en el trono para intentar conseguir la estrella número 30 en la historia de Herediano.

La revolución que generó la llegada de Paté al Team se vio acompañada por los movimientos de mercado que encabeza Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana. En apenas cuestión de día, el club florense confirmó las contrataciones de José de Jesús González, Andrey Soto, Emerson Bravo, Iverson Salmerón y Krisler Villalobos, además de que sólo falta la firma para que se sume Marcel Hernández.

La esposa de Paté Centeno contó lo que nadie sabe

Pocas personas conocen más y mejor a Paté Centeno que su esposa, Janessa Salas. Ella estuvo a su lado en los momentos más complicados del ídolo de Saprissa, atormentado en el último tiempo por la falta de empleo y la dura situación legal por incumplimientos con la cuota alimentaria de uno de sus hijos.

“Estuvimos clamando por una oportunidad como ésta de trabajo, y hoy la tenemos, así que los objetivos que Walter tiene, además de conseguir la 30 con Herediano, es cuidar a perfección este trabajo, porque estuvimos mucho tiempo sin empleo y ahora le llega su oportunidad para hacer lo que más le gusta como técnico, tiene que lucirse, tiene que volar”, comentó Janessa Salas, quien estuvo al lado de Paté en su presentación como entrenador del conjunto rojiamarillo, donde firmó por el próximo torneo.

Paté Centeno – Herediano

En una entrevista a La Teja, la esposa de Centeno contó algunas cosas que nadie sabía sobre el exjugador de la Selección de Costa Rica: “Es una vida durísima, cuando estamos en la intimidad del hogar, en un espacio íntimo, siempre le comento eso, que qué difícil es la carrera del director técnico, porque puede ser que él esté dando todo su máximo y que los jugadores o no entiendan o no quieran dar el máximo. Es bastante compleja, pero vamos positivos, no pensemos en lo negativo“.

Familia Herediana vs. ADN Morado

Sabida es la historia de gloria que tiene Paté con Saprissa, un ADN que también lleva su hijo Walter Jr., fanático del Monstruo Morado y siempre muy activo en las redes sociales para celebrar conquistas y alimentar la rivalidad con los otros clubes grandes de Costa Rica. En ese sentido, esta nueva etapa de Centeno en Herediano se convirtió en todo un asunto familiar.

“Tocó sentimientos, tocó fibras. Es importante, acá están mis amigos, ellos saben quiénes son, los que han estado en momentos difíciles”, manifestó el Rey en su presentación como DT florense, instante en el que miró a su hijo e hizo énfasis en que el apoyo a Herediano no es opcional. “¿Verdad que sí, Walter? Ok. Es una orden ya”.