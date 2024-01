Saprissa es el sin dudas el equipo más ganador no solamente de Costa Rica, sino de toda Centroamérica. Sus 39 títulos a nivel local no han sido alcanzados por ningún otro club de la región. Quien más se le acerca es Olimpia con 37. Pero por supuesto, los morados no piensan en otra cosa que no sea mantener su reinado.

Es por eso que la dirigencia se encuentra trabajando en la venida de nuevos refuerzos que puedan potenciar el equipo y darle un mayor salto de calidad, también pensando que el Saprissa deberá enfrentar importantes desafíos a nivel internacional, sobre todo la Copa de Campeones de la Concacaf.

Y como queda poco tiempo para que el comienzo de la actividad futbolística, el Saprissa no pierde tiempo y el martes 2 de enero por la tarde el equipo dará inicio a la pretemporada. Así lo informó el departamento de prensa del club

Los desafíos de Saprissa para 2024

El primer desafío que se viene a la mente es el de defender lo hecho durante los últimos tres torneos. El último año y medio de Saprissa ha sido excelente, y obviamente que mantener eso no será una tarea sencilla. Los morados irán en búsqueda del tetracampeonato, lo que por supuesto no será fácil.

Sin embargo, es en el plano internacional donde planean dar el gran salto, ya que tienen un duro desafío en la Primera Ronda. Se enfrentan nada menos que al Philadelphia Union de la MLS. Aunque no sean favoritos, quieren dar la sorpresa.