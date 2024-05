Liga Deportiva Alajuelense sigue sin poder rendirle a su afición la gran deuda que viene arrastrando en la última década: ganar campeonatos nacionales. Tan solo conquistó uno, el Torneo Apertura 2020. Y con la final perdida hace algunos días frente a Saprissa, ya son nueve las veces que se queda a las puertas del título —en cinco de ellas cayó ante su archirrival—.

El equipo de Alexandre Guimaraes había arrollado a los Morados en el Alejandro Morera Soto, pero solo se impuso 1-0 y los dejó vivos de cara a la revancha. Fue allí, en “La Cueva”, donde los papeles se invirtieron: Ariel Rodríguez, Luis Paradela y Javon East no le perdonaron a la Liga sus insólitos errores, remontando 3-1 la serie para erigirse como tetracampeones.

Dicha situación despertó el enojo de un ídolo del liguismo, Carlos “El Zorro” Hernández, quien en diálogo con Tigo Sports despotricó contra la actitud de los futbolistas en el clásico de vuelta y pidió cambios tanto en la plantilla como en un puesto en concreto de la directiva comandad por Joseph Joseph.

¿Qué dijo “El Zorro” Hernández sobre Alajuelense?

“Es un equipo que se ha hecho perdedor, que la misma junta directiva no los exige, no los obliga. La rama se tiene que mover en Alajuela, me parece que hay mucho conformismo de jugadores. Ya es hora de que la directiva, don Joseph, empiece a llevar jugadores que realmente quieran ganar, quieran sudar la camiseta y no estén conformes solo con recibir su salario mes a mes”, aseguró Hernández.

Además, el ex volante, quien conquistó seis trofeos con Alajuelense (tres locales, dos Copas Interclubes de la UNCAF y una Copa de Campeones), comentó: “Ya le dieron muchas oportunidades a extranjeros de estar al mando de la institución y hoy solo han cosechado fracasos”, haciendo alusión, por ejemplo, al técnico argentino Andrés Carevic y a la gerencia deportiva, ocupada en los últimos años por dos españoles, Agustín Lleida y Javier Santamaría.

“Me parece que la Liga tiene que retomar a esos ex liguistas que de corazón quieren la institución y empezar a implantar eso en los que son las ligas menores, retomar ese ADN Rojinegro, ese arraigo Rojinegro, que lo hemos perdido y ahí está el resultado”, externó Carlos Hernández.

“El Zorro” también dejó en claro su apoyo al estratega Alexandre Guimaraes: “Ojalá que la directiva le dé ese respaldo, que el equipo pueda hacer una limpia y contratar jugadores que realmente vengan a querer ser campeones, ser ganadores y sudar la camiseta”, le dijo a Diario Extra.

Comenzaron las salidas en Alajuelense: ¿Qué bajas sumó hasta ahora?

Hasta el momento, Alajuelense ha anunciado la salida de tres futbolistas: el experimentado volante Michael Barrantes, cuyo futuro podría estar en Puntarenas, el portero peruano Alejandro Duarte, quien ni siquiera llegó a debutar, y el lateral derecho Yael López. Además, aún debe resolver el futuro de su jugador más determinante, Leonel Moreira.