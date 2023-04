El legionario de Costa Rica que se encuentra en el Top 10 de los jugadores más caros de la USL League One

La Tercera División de Estados Unidos se divide en dos: MLS Next Pro con equipos filiales y USL League One con clubes independientes. Este es un interesante destino para los centroamericanos. Varios jugadores de esta región desarrollan allí su carrera debido a que es un lugar con muchas oportunidades para pegar el salto y pasar a la MLS. Los futbolistas ticos no son la excepción y hay varios disputando este torneo.

En esta oportunidad, en FCA repasamos cuáles son los 10 jugadores más caros y encontramos a un costarricense. Es defensor de 26 años nacido en Estados Unidos, pero con padres ticos. Podría representar a la Sele en caso de que lo llame Luis Fernando Suárez para los próximos partidos.

El jugador en cuestión es Preston Kilwien, central del South Georgia Tormenta FC de la USL League One. A este club llegó en esta temporada y es titular indiscutido. Anteriormente, había jugado en el New York Red Bull II, Pittsburgh Riverhounds Y Charleston Battery. Todo esto de la Segunda División de Estados Unidos, USL Championship.

Ocupá la sexta posición en el ranking de jugadores más caros de la liga con un precio de mercado de 250 mil dólares. Es el único centroamericano dentro del Top 10 y, además, es de los más destacados que hay por su gran nivel demostrado en estos encuentros que se llevan disputados en el campeonato norteamericano.

Los dos primeros en esta lista de futbolistas más valiosos son Kazaiah Sterling, también del outh Georgia Tormenta FC, con 300 mil euros. Y Brandon Rosas, delantero mexicano del Northern Colorado Hailstorm FC, con un precio de 600 mil euros. Ambos ocupan el ranking de goleadores.