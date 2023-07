La Selección de México de Guillermo Ochoa derrotó a la Selección de Panamá en la Copa Oro 2023 por la mínima. Gracias a un gol sobre el final de Santiago Giménez (88′) que sentenció las aspiraciones de los canaleros de levantar el título. Luego de esto, el arquero mexicano llegó a un registro impresionante en este torneo por encima de Keylor Navas que difundió MisterChip en sus redes sociales.

Gracias a este resultado, el título le permite a Guillermo Ochoa entrar en la historia del Tri, pues ahora es el jugador mexicano que más veces ha ganado este título y su nombre quedará escrito con letras doradas tras este gran logro. Por otro lado, Keylor Navas por distintas razones no ha podido tener un recorrido en Copa Oro al no estar con la Selección de Costa Rica. MisterChip impresionado con estos números del Memo, dejó el siguiente dato.

El impresionante registro de Guillermo Ochoa

“Guillermo Ochoa ha ganado la Copa Oro en sus últimas 5 participaciones en el torneo (2009, 2011, 2015, 2019 y 2023). No estuvo en 2013, ni en 2017, ni en 2021, que son las 3 últimas ediciones en las que el campeón fue Estados Unidos. Ochoa sólo ha JUGADO UNA VEZ la Copa Oro sin ganarla (disputó 1 partido en la edición de 2007 en la que USA terminó levantando el título)“, afirmó MisterChip.

Guillermo Ochoa habló sobre Keylor Navas

“No sé la verdad las razones por las cuales no esté convocado, y que en reiteradas ocasiones no esté en las Copa Oro, no tengo esa información. Sin duda me hubiese encantado enfrentarlo cuando enfrentábamos a Costa Rica, ¿no? No lo sé, pero el nivel de los porteros en la zona, ha crecido bastante, y cada vez la gente está mucho mejor preparada“