Pese a que todavía no está confirmado, es un hecho que Kevin Chamorro continuará su carrera en el exterior. El guardameta dejará el Deportivo Saprissa a préstamo por un año y con opción de compra al Estoril Prai de la Primera División de Portugal.

Esta es una gran oportunidad que le llega al portero costarricense en sus 24 años, pero no es todo color de rosas. El tico llega a un equipo nuevo en donde, probablemente, al principio no tenga la regularidad que disfruta en los Morados y deberá pelear desde abajo.

¿Cuál es el gran problema que le espera a Kevin Chamorro?

Kevin Chamorro llega al Estoril Prai en donde el guardameta titular es Daniel Figueira, una gran joya portuguesa de tan solo 25 años. El portero europeo no solo es una de las figuras del equipo, sino que también es el capitán y referente de la plantilla.

Como agregado, tiene contrato por un año más, hasta finales de junio del 2025. Por esto, el tico deberá de correr muy de atrás en este nuevo comienzo en el fútbol portugués. No será fácil sacarle lugar a un futbolista con tanta relevancia en el equipo.

Daniel Figueira buscará dejar sin minutos a Kevin Chamorro.

¿Qué punto positivo hay para Kevin Chamorro?

Daniel Figueira no contó con tanta regularidad en esta temporada, como él lo esperaba. Venía de ser titular y figura indiscutible, pero el experimentado Marcelo Carné le sacó el lugar en el tramo final de la temporada y lo relegó al banquillo de suplentes.

Después regreso, fue titular, capitán y referente. Con la salida del portero brasileño, a quien se le terminó el contrato, la directiva del Estoril terminó eligiendo a Kevin Chamorro para que le pelee el puesto a Figueira. Veremos si es una competencia real o simplemente lo traen para que sea su suplente.

Hay que recordar que el club portugués no logró clasificar a ninguna copa internacional, por lo que no habrá muchas competencias. En caso de no ganar esta pulseada, el costarricense deberá ver la gran mayoría de los encuentros desde el banquillo.