La semifinal de revancha que se llevará a cabo el domingo tendrá dramatismo por varias razones. Un motivo excluyente es que habrá mucho en juego porque un equipo deberá dar un verdadero batacazo.

Herediano realizó una contienda magnífica en la ida para sacar una ventaja de tres goles camino a la definición. Sin embargo, desde el club no se confían porque Liga Deportiva Alajuelense estará enfrente. En particular, el gerente deportivo Roberth Garbanzo dio a relucir su polémica opinión.

En una entrevista con Teletica Deportes comentó: “Desde que llegaron estas semifinales hay algo raro, sacan una sanción a nuestro técnico previo a la semifinal, luego ponen a un árbitro que no tiene ni la más mínima experiencia en esto. Mi malestar es con la gente que los pone.”

Garbanzo cuestiona los árbitros para la vuelta

La situación a la que hizo referencia Garbanzo es de la semana pasada, cuando el Comité de Ética decidió suspender a Jeaustin Campos por insultos racistas al jugador Javon East. En ese contexto, el club decidió despedirlo para enfocarse en el partido que tenían por delante en la agenda.

A pesar de que eso no dejó de generar muchas suspicacias, sobre todo para los seguidores de Herediano al recibir una sanción tan cercana a un encuentro decisivo contra Alajuelense, hubo una controversia con los árbitros.

“Cómo se atreven a eso, no sé si no saben lo que los clubes se juegan en estas instancias y ahora esto, esperando hasta el último minuto para armar a nuestro cuerpo técnico. Ojalá que sean errores nada más, ojalá sea negligencia y no sea maldad. Yo creo mucho en la gente.”

Garbanzo mencionó la designación de Benjamín Pineda como árbitro: “La parte arbitral fue desastrosa en el partido de ida, yo lo dije antes que me parecía que se habían equivocado. Ojalá que no haya ninguna sorpresa y que estemos hablando de fútbol y no de arbitraje.”