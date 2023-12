Las idas de las semifinales del campeonato costarricense dejaron a equipos con amplias posibilidades de clasificar. Sin embargo, el partido que definirá al primer finalista quizás sea en el que menos se espera una remontada.

En ese cotejo Deportivo Saprissa estará defendiendo una ventaja de 2-0 obtenida como visitante contra Cartaginés. Para muchos la llave está sentenciada a favor del líder porque jugará en su estadio, pero el entrenador Mauricio Wright cree en sus jugadores.

“Yo lo dije cuando llegué aquí a Cartaginés, especialmente se lo manifesté a la afición: no caigan en el juego de mucha prensa porque no quieren ver a Cartaginés crecer, no quieren que Cartaginés esté en el protagonismo de los equipos más importantes.”

Wright critica duramente a la prensa

En la conferencia de prensa del jueves previo al partido, hubo un tema en particular que desbordó al líder del equipo. Wright se mostró muy efusivo al hablar de cómo lo critican los medios de comunicación desde hace mucho tiempo.

Wright citó en particular que los equipos que dirige no siempre son reconocidos porque él es su entrenador, a pesar de que hayan obtenido grandes resultados como lo es conseguir títulos, algo que lo molestó demasiado.

“Con Saprissa yo clasifiqué de cuarto lugar en el último partido y se logró el objetivo de ser campeones. Toda la prensa iba en contra porque estaba Wright dirigiendo y ahí lo tengo documentado. Vieran cómo me encanta verles la cara a muchos de esos que ahora dicen que Cartaginés no tiene opciones de clasificar.”

Encuesta ¿Quién clasificará a la gran final del campeonato costarricense? ¿Quién clasificará a la gran final del campeonato costarricense? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Yo vivo las cosas con tranquilidad, respeto las opiniones. La mayoría de aficionados conmigo es muy generosa, pero siempre he tenido mis enemigos de prensa, siempre han sido los mismos. Lo único que ellos hacen es tirar para atrás el trabajo bueno; si hay una buena jugada, no la mencionan, y si hay una buena ocasión, no la destacan.”