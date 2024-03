El guardameta de la Liga Deportiva Alajuelense, Leonel Moreira, compartió sus reflexiones sinceras sobre su experiencia en esta nueva etapa con la Selección Nacional de Costa Rica bajo la dirección del técnico argentino Gustavo Alfaro. A sus 33 años de edad, el costarricense ha expresado abiertamente sus sentimientos sobre su situación en La Sele.

En sus recientes declaraciones, Leonel Moreira ha revelado su percepción de que todos los guardametas tienen la oportunidad de ser convocados a la Selección de Costa Rica, excepto él mismo. Esta reflexión ha arrojado luz sobre las complejidades y las emociones que acompañan a la competencia por un lugar en la selección nacional, especialmente para un jugador de su calibre y trayectoria.

¿Qué dijo Leonel Moreira sobre la Selección de Costa Rica?

“Yo lo he dicho anteriormente, yo estoy trabajando para la selección, pero creo que en esta nueva etapa cualquier portero, independientemente juegue o no juegue, tiene oportunidad, yo no tengo, creo que soy el único de todos que no tiene la oportunidad”, aseveró Leonel Moreira.

“Creo que soy el único de todos que no tiene la oportunidad y así lo tomo, mi primer plano es la Liga y luego pienso a futuro. Así lo veo y así lo siento, en esta nueva etapa de la selección creo que todos tienen oportunidad menos yo“, sentenció Moreira”, sentenció Leonel Moreira.

Por otro lado, dejando de lado el tema de la Nacional, Leo Moreira indicó que el triunfo en el Morera los llena de confianza en el trabajo del técnico Andrés Carevic, quien ha sido cuestionado en estos primeros meses del año por parte de la afición rojinegra.

