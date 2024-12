El club que buscó a Keylor Navas, no lo fichó y ahora boicoteó su llegada a Colo Colo

En estos últimos días, parecía que se terminaba la novela del futuro de Keylor Navas. Hace seis meses que suenan distintos equipos para el guardameta tico y todo indicaba que iba a terminar llegando al Colo Colo de Chile, que disputa la Copa Libertadores del próximo año.

El camino se le estaba abriendo al ex PSG

. Brayan Cortes, portero titular del Cacique, tenía todo arreglado con su nuevo club. Además, Claudio Bravo, ex jugador del equipo sudamericano, había rechazado la posibilidad de volver a la actividad para retirarse allí.

Lamentablemente, en las últimas horas hubo un giro de 180 grados que frena completamente el arribo de Keylor Navas al Colo Colo. Lo llamativo es que se involucra un club que estuvo cerca de ficharlo en junio de este año y que ahora boicotea su arribo.

¿Qué sucedió con la posible llegada de Keylor Navas a Colo Colo?

Según informó el periodista Cristian Alvarado, Brayan Cortés no se irá, por ahora, al Club León de México. Más allá de los rumores, no existió ninguna oferta formal por el guardameta chileno y el equipo azteca no tiene cupo de extranjero.

Brayan Cortes no iría a León de México.

El León intentó fichar a Keylor Navas, pero no llegaron a un acuerdo con el contrato. Se terminó enfriando mucho su posible llegada hasta que el presidente del conjunto mexicano confirmó que no intentarán quedarse con su ficha.

Publicidad

Publicidad

ver también Camino libre: Keylor Navas recibió la noticia que necesitaba para poder ser fichado

De esta manera, no solo no lo ficharon en su momento, sino que ahora boicotean su llegada al Colo Colo. Veremos que sucederá ahora con el guardameta costarricense.