El campeón del Clausura 2024, Deportivo Saprissa, viene teniendo un mercado de pases muy tranquilo. Vladimir Quesada no está apresurado por fichar muchos jugadores y la idea, principalmente, es sostener a la mayoría de los jugadores que está en la plantilla.

Al contrario de lo que hace la Liga Deportiva Alajuelense, los Morados no se están moviendo para reforzarse con figuras de renombre. No buscan ni traer legionarios históricos o bien algún extranjero que su nombre haga sacudir el mercado.

Más allá de eso, el Saprissa acaba de quedar involucrado en un fichaje así y no justamente por decisión de ellos. Se trata de un futbolista, con muchos años en la Sele y en las mejores ligas del mundo, que declaró estar deseando poder regresar al conjunto Morado.

¿Cuál es el legionario que quiere volver al Saprissa?

En una entrevista con Josué Quesada, Óscar Duarte reveló que sus intenciones son volver a jugar en Deportivo Saprissa. El defensor, quien hace algunos días anunció su retiro de la Sele, dejó en claro que es su deseo volver al Morado en este último tiempo.

Óscar Duarte quiere volver a jugar en Saprissa.

“Si tengo la oportunidad de volver y si ellos quieren, obviamente volvería a Saprissa, me quiero retirar con Saprissa. Me quiero retirar en el equipo de mis amores”, las declaraciones del defensor de 35 años sorprendieron debido a que no estaba en los planes de nadie.

¿Podrá llegar Óscar Duarte en este mercado a Saprissa?

Óscar Duarte tiene contrato vigente con el Al-Wehda FC de Arabia Saudita hasta el 30 de junio de este año. Quedará libre dentro de poco y podría llegar como agente libre a los Morados, en caso de que el club quiera contar con él.

Vladimir Quesada y el director deportivo, Sergio Gila, son los que deberán determinar si quieren contar o no con este experimentado defensor. Un jugador que pasó por clube sde la talla de Brujas, Espanyol y Levante debería tener una oportunidad de regresar al club que lo vio nacer.