Defensa en jaque: Francisco Calvo y Jeyland Mitchell encienden las alarmas en Costa Rica de cara al duelo con Panamá

Se viene un partido crucial para la Costa Rica. El combinado dirigido por Claudio Vivas enfrentará a Panamá por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El entrenador argentino sabe que estos no son simplemente dos partidos, ida y vuelta, sino uno solo de 180 minutos.

Así ha decidido plantearlo y, para el encuentro de vuelta, la Sele puede perder a varios referentes. Entre ellos se encuentran Francisco Calvo, capitán y figura, y Jeyland Mitchell, la gran joya que llega sin mucho ritmo desde Países Bajos.

¿Por qué Francisco Calvo y Jeyland Mitchell podrían ser baja en Costa Rica?

Francisco Calvo y Jeyland Mitchell tienen una amarilla en este torneo y una más los dejaría sin la posibilidad de jugar la vuelta contra Panamá. Deberán cuidarse para no perderse el partido definitivo contra los canaleros en condición de visitante.

Pero estos dos defensores no son los únicos que están en la cornisa. Hay otros dirigidos por Claudio Vivas que deberán cuidarse para no perderse la definición que podría dejarlos en el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

Manfred Ugalde también está en la cuerda floja.

¿Quiénes son los otros jugadores que podrían quedar afuera de la vuelta?

Los otros jugadores son Manfred Ugalde y Alejandro Bran. En caso de que todos vean la amarilla, la Sele llegará muy diezmada al duelo en tierras panameñas y deberían haber sacado una importante ventaja en la ida de local para no tener que buscar la hazaña a Panamá.

Veremos si estas amarillas terminan afectado a Costa Rica en su juego o prefieren olvidarse de esto al momento de jugar. Claudio Vivas tendrá la difícil tarea de estar pensando en la vuelta, mientras se disputa la ida.