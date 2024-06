En las últimas horas, se conoció que David De Gea terminó bloqueando la llegada de Keylor Navas al Al-Nassr de Arabia Saudita. La idea del guardameta era analizar la propuesta del equipo de Cristiano Ronaldo, pero todo quedó en la nada.

Según medios europeos, el portugués habría pedido que fichen a su ex compañero del Manchester United por encima del nacido en Costa Rica. Esto pese a que estuvo un año sin equipo y entrenando solo por Inglaterra, al no haber conseguido ningún club.

Pero esta no es la primera vez que los caminos del español y el tico se cruzaron. Anteriormente había pasado, y el que terminó llevándose un buen resultado fue el ex Real Madrid. Esa vez, el ex Atlético también estuvo cerca de convertirse en la pesadilla de Keylor.

¿Cuándo se habían cruzado los caminos de Keylor Navas y David De Gea?

Previo al comienzo de la temporada 2015/16, el Real Madrid quería fichar a David De Gea y estaba todo arreglado. El español iba a llegar a pelear el puesto con Keylor Navas, aunque todo iba a indicar que se quedaría con la titularidad y relegaría al tico.

David De Gea casi se convierte en el Donnaruma de Keylor Nvas, pero en el PSG. (Foto: Getty Images)

El pase no se terminó dando por una insólita situación, el burofax para ficharlo se envió 10 minutos después del cierre del mercado de pases en el fútbol europeo. Esto provocó que el ibérico no pueda salir del Manchester United y Navas se quede con la titularidad.

El resultado terminó siendo completamente favorable para Keylor. Esa temporada se convirtió en una pieza clave del equipo comandado por Zinedine Zidane y se consagraron campeones de la Champions League, después de dos años sin obtenerla.

Por su parte, David De Gea tuvo su peor temporada con el Manchester United. Salieron quintos en la Premier League, perdieron contra el Liverpool en los octavos de final de la Europa League y no obtuvieron ningún título. Parece que, 9 años después, el español se vengó.