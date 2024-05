El Deportivo Saprissa rugió con fuerza en la Olla Mágica y se llevó un valioso triunfo por 0-2 ante Puntarenas FC, resultado que le permite tomar el liderato del Torneo Clausura 2024 de la Liga Promerica. El estratega morado, Vladimir Quesada, se mostró satisfecho con el desempeño de sus pupilos y destacó tanto que llegó a nombrar al Real Madrid.

Saprissa dominó el encuentro desde el pitazo inicial, imponiendo su ritmo de juego y generando constantes ocasiones de peligro en el arco porteño. Quesada se mostró contento con el rendimiento de su equipo y destacó la importancia de haber sumado tres puntos importantes fuera de casa. A continuación repasaremos el resto de sus declaraciones.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Vladimir Quesada?

“Nos gusta vernos ahí arriba, es incómodo ver en algunos momentos ver la tabla para arriba y no estar ahí. Es importantísimo el triunfo y vernos ahí, pero esto no ha terminado. Igual cuando estuvimos a 12 puntos del líder no hicimos un velorio, no hicimos un duelo, trabajamos para buscar el primer lugar”, aseveró Quesada tras la victoria Morada y ubicarse como líderes.

Vladimir Quesada – Saprissa

“Un día de estos estaba viendo el programa de estos españoles y hablaban del ADN del Real Madrid, el ADN del Saprissa existe, aunque algunos lo quieran minimizar. Los que lo tienen bien impregnado se lo ha sabido enseñar a los jugadores. Somos líderes, pero esto no ha terminado”, comentó Quesada sobre el equipo de la Casa Blanca.

“Yo no me fijo mucho en los números, pero sí le pongo atención a que nuestro equipo es fuerte de local, pero también fuerte como visitante. Ahora vamos a enfrentar a San Carlos en el Carlos Ugalde, es un equipo fuerte que pelea clasificación”, sentenció Vladimir Quesada para Teletica.com.