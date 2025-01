De manera oficial el conjunto de Puntarenas FC ha presentado una solicitud formal para obtener los puntos del partido suspendido contra Cartaginés de Andrés Carevic, argumentando que no se cumplió con el calendario establecido. Según el reglamento, los brumosos tienen un plazo de tres días para demostrar que la suspensión se debió a un motivo de fuerza mayor.

Ahora bien, de no lograr justificarlo, el club porteño podría quedarse con los puntos, lo que generaría un impacto significativo en la tabla de posiciones y añadiría presión a un Cartaginés que ya enfrenta críticas por su manejo de la situación.

Respuesta de Cartaginés ante el pedido de Puntarenas FC

Ante este escenario el equipo brumoso no mostró preocupación ante esta acción del Puntarenas FC y respondió de manera contundente, dejando clara su postura frente a su rival. Esto dijo su presidente Leonardo Vargas al respecto.

“Si el no tener implementos deportivos para la práctica del fútbol no es fuerza mayor, no sé entonces qué será. Esperemos a ver las razones que tienen para solicitar los puntos. Están en su derecho, igualmente sucedió la vez pasada con Pérez Zeledón. Veremos a ver que resuelve y ahí tomaremos acción, de ser necesario”, aseveró Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés en declaraciones para La Nación.

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés

¿Qué sucedió entre Puntarenas FC y Cartaginés?

El encuentro entre Puntarenas FC y Cartaginés, programado inicialmente para el sábado 25 de enero, no se llevó a cabo debido a la clausura del estadio José Rafael “Fello” Meza por parte del Ministerio de Hacienda, ocurrida el día anterior.

Cartaginés vs. Puntarenas FC

Según Cartaginés, la medida impidió el acceso a su recinto, dejándolos sin la indumentaria necesaria para entrenar y disputar el partido. Ante esta situación, la Unafut decidió reprogramar el compromiso para el próximo 12 de febrero.