El duelo del domingo entre Alajuelense y Cartaginés, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2024, estuvo marcado por una controversial jugada protagonizada por Anderson Canhoto.

El VAR no estuvo disponible al inicio por problemas técnicos y no pudo revisar el codazo que el volante brasileño le propinó a Diego González, lateral brumoso. La acción no fue sancionada por el árbitro William Mattus, lo que tiene indignada a la afición de Cartaginés.

El Tribunal Disciplinario podría sancionar a Canhoto

Este lunes, el ex árbitro y analista arbitral Henry Bejarano opinó que la falta de Canhoto merecía una tarjeta roja. “Mattus ni siquiera dio falta o le sacó amarilla, entonces el Disciplinario puede actuar conforme al video”, explicó.

“Cartago puede pedir la sanción o el Tribunal Disciplinario lo puede hacer de oficio con el video”, agregó Bejarano, encendiendo las alarmas del entrenador liguista, Alexandre Guimaraes, quien podría perder a una de sus figuras.

La respuesta de Cartaginés

A pesar de las posibilidades de sancionar al jugador manudo, el presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, aseguró que no elevará ninguna petición al Tribunal Disciplinario.

“No creo, ¿ya para qué? ¿Qué ganamos con eso?”, comentó el directivo brumoso, minimizando la posibilidad de presentar una queja formal contra Anderson Canhoto.