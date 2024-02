Brandon Aguilera aparece en XI Ideal de la League One tras su debut goleador con el Bristol Rovers

El joven talento costarricense, Brandon Aguilera, comenzó de la mejor manera en su debut con el Bristol Rovers en la tercera división de Inglaterra. No solo convirtió sino que fue la figura destacada del fin de semana al anotar el único gol en la victoria ante el Exeter City.

Con tan solo 20 años, el legionario tico mostró su calidad al marcar el gol que aseguró la victoria para su equipo en la jornada 31 de la competición. Su equipo, en condición de visitante, sumó tres puntos vitales que llevaron al equipo a alcanzar los 40 puntos y ubicarse en la décima posición de la tabla.

¿Cómo fue el gol de Brandon Aguilera?

Tras una serie de rebotes, Brandon Aguilera recibió el balón a 30 metros de la portería. Se acomodó y metió un tremendo disparo contra el ángulo derecho del guardameta rival. Un verdadero golazo que valió 3 puntos para su equipo.

La destacada actuación de Brandon Aguilera no pasó desapercibida, y la League One reconoció su desempeño al incluirlo en el once ideal de la jornada. Además, su compañero de equipo, el portero Jed Ward, también fue parte de este destacado grupo, resaltando el impacto positivo que Aguilera ha tenido en el equipo desde su llegada.

Este debut exitoso y la contribución notable de Brandon Aguilera son señales alentadoras para el futbolista costarricense y para el Bristol Rovers. Parece que el legionario hará un correcto uso de los minutos que le busca el Nottingham Forest en el equipo de la tercera división.

¿Cuándo volverá a jugar Brandon Aguilera en el Bristol Rovers?

El próximo desafío para el Bristol Rovers de Brandon Aguilera será enfrentar al Fleetwood Town en la próxima jornada, donde buscarán mantener su buen momento y continuar escalando posiciones en la League One. Actualmente, se encuentran en el puesto 10.

