El entrenador y presidente del equipo lució desesperado tras no poder lograr el objetivo internacional.

Club Sport Herediano fracaso en su objetivo de ser campeón de la Copa Centroamericana 2024, luego de ser eliminado por Real Estelí de Nicaragua, resultado que sin duda fue una gran decepción y uno de los más señalados fue el entrenador Jafet Soto quien no se guardó nada.

Soto se disculpó en varias ocasiones, pero al mismo tiempo no escondió su frustración y en medio de dicha desesperación anunció que analizará la estructura, por lo que esto implicaría que se vengan cambios para poder enmendar este error y siendo él es uno de los responsables de la eliminación.

Los cambios que hará Jafet Soto

“Nosotros tenemos once años de estar al mando. Este es un golpe muy fuerte, pero solo puedo pedir disculpas. Esto habla de una reestructuración que hay que hacer en el equipo. Indudablemente, nos detuvimos de lo que somos y lo que queremos, pero para eso tenemos esta experiencia y por eso estamos donde estamos”, comenzó diciendo.

“Ahora tenemos que ver qué nos hace falta. Esto no es la primera vez; ahora debemos hacer un análisis profundo de lo que pasa. Nosotros pudimos aniquilar este partido, pero perdonamos. Ellos no perdonan; tuvieron dos jugadas de gol y no perdonaron”, agregó.

“Hay decisiones que se toman en la cancha. Creo que, en este caso, el gran responsable es el entrenador, pero hay que ir midiendo responsabilidades para la reestructuración. Sabemos lo complicado que es llegar hasta acá. Quiero pedir una disculpa; esto no podía pasar. Creo que hay de todo un poco”, concluyó sobre los cambios.

Además, se refirió a la presión que existía sobre el team: “Voy a pedir disculpas por tercera vez. Nadie queda fuera al propio, pero es así el fútbol. El fútbol tiene estos picos y nos cuesta caro. Jugamos con cuatro mil personas, pero no hay excusa de que entregamos el pase a la final. Indudablemente, no sé si a otros equipos del área se les exige como a los ticos. Si la cancha está mala, se pide que tengan escobones, esponjas, una máquina”.