Este inicio de temporada de Celso Borges está siendo sorprendente. A sus 36años, el mediocampista sigue demostrando un gran nivel y es una pieza clave en este Alajuelense invicto que pelea los tres grandes frentes: Apertura 2024, Copa de Costa Rica y Copa Centroamericana.

La preocupación de los liguistas es que a final de año se termina su contrato y todavía no se arregló su renovación. Más allá de que el futbolista dice que se encuentra contento en la Liga, la chance de que se vaya no son nulas y hay otro equipo al cual quiere mucho.

En el corazón de Celso Borges se encuentra Deportivo La Coruña, club de la Segunda División de España en el que estuvo muchos años. El centrocampista hasta aceptó ir a jugar cuando se encontraban en tercera y en una gran crisis económica.

Justamente por estos problemas, en el 2021 se terminó yendo del club gallego. Más allá de la turbulenta salida, sigue guardando un cariño y desde allí lo quieren mucho hasta han pedido su regreso. Actualmente, el equipo se encuentra tan bien que van por una estrella internacional.

Sergio Ramos suena como posible jugador de Deportivo La Coruña. (Foto: El Desembarque)

La aparición de Sergio Ramos en Deportivo La Coruña

En las últimas horas, se empezó a correr el rumor del fichaje de Sergio Ramos a Deportivo La Coruña. El defensor llegaría en el mercado del invierno europeo y esto podría terminar abriéndole la puerta a Celso Borges para que regrese.

En caso de no renovar con Alajuelense, se encontrará en la misma situación que el ex Real Madrid. El posible fichaje del defensor marca que han mejorado su situación económica y, en caso de que se haga realidad, no sería extraño que vuelvan a hacer un intento por el costarricense que dejó allí su huella.