Michael Barrantes tiene el corazón partido. Si bien el club de sus amores es el Deportivo Saprissa, en el que se ganó el cariño de los aficionados tras conquistar nueve títulos en dos etapas, hace un año se cambió de vereda para vestir los colores de la Liga Deportiva Alajuelense, de donde acaba de marcharse para regresar a uno de sus primeros equipos, Puntarenas.

Sin embargo, su hijo, Arjen, se convirtió en cachorro del conjunto Rojinegro. Y este viernes le dio una de las mayores alegrías al coronarse campeón en la categoría U-12: las vueltas de la vida hicieron que fuera ante los Morados, a los que el juvenil inclusive les convirtió un gol para sellar el contundente triunfo 4-1.

El departamento de prensa de la Liga detalló que, además del tanto de Barrantes, los anotadores de la noche en el Alejandro Morera Soto fueron David Molina por partida doblete y Gabriel Quesada. De esta forma, alcanzaron el bicampeonato y terminaron de finiquitar una serie que estaba cuesta arriba para Saprissa: en la ida, disputada en Curridabat, cayó 4-0.

Según informó la periodista Fanny Taiver Marín en La Nación, el mundialista en Brasil 2014 con la Selección Nacional estuvo en las gradas del estadio observando el clásico junto a su esposa, Andrea Apú, además del portero Leonel Moreira, quien extendió su vínculo con la Liga, y su cónyuge, Yuli Granados.

Michael Barrantes goza a lo grande en la fiesta de Alajuelense

Después de la consagración de su hijo, un Michael Barrantes rebosante de felicidad bajó al terreno de juego de la “Catedral” para sacarse una foto con toda su familia: su esposa, su hijo menor, Enzo, y Arjen, quien posó sosteniendo el trofeo. Recordemos que el cipote había sido campeón con la U-11 de Saprissa el año pasado, pero luego se marchó a Alajuelense con su padre.

(Foto: Instagram)

Sus hijos: una de las razones por las cuales Michael Barrantes sigue jugando

A sus 40 años, Barrantes se mantiene a buen nivel en la Primera División. Y tras marcharse de Alajuelense, firmó con Puntarenas. En esta decisión de seguir activo tienen mucho que ver sus hijos, según le contó a LN en noviembre: “Él (Arjen) lo que dice es que no quiere que papá se retire todavía, que quiere que siga jugando un ratito más”.

“Lógicamente hay cosas que él no ve y no sabe por su niñez. Cuando él y su hermano Enzo me dicen eso, me motiva para seguir trabajando, para seguir cuidándome y chineándome para poder estar bien”, sentenció.