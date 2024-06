Después de un arranque fuerte en el mercado de pases con varias salidas y algunos refuerzos, la Liga Deportiva Alajuelense se tranquilizó y hace algunos días que no hay grandes novedades. La idea de Alexandre Guimaraes es pensar en los refuerzos que vendrán y no desesperarse. El entrenador quiere armar su propia plantilla con sus […]

Después de un arranque fuerte en el mercado de pases con varias salidas y algunos refuerzos, la Liga Deportiva Alajuelense se tranquilizó y hace algunos días que no hay grandes novedades. La idea de Alexandre Guimaraes es pensar en los refuerzos que vendrán y no desesperarse.

El entrenador quiere armar su propia plantilla con sus gustos y sin jugadores que le hayan quedado de gestiones anteriores. Ahora, el entrenador comenzará a probar futbolistas para ver si están a la altura de defender los colores de la camiseta manuda.

¿Cuáles son los refuerzos que analiza Alexandre Guimaraes y nadie tiene en el radar?

Según informó Kevin Jiménez, Alexandre Guimaraes subirá a seis juveniles a entrenar con el primer equipo. La idea del entrenador es verlos y medir que tan capacitados están para poder jugar en la Primera División o si deben seguir en la cantera formándose.

Alajuelense va a subir a seis juveniles o más al primer equipo. (Foto: X)

Todavía no se ha hablado de nombres, pero vendrían a ocupar puestos en donde no sobran variantes para la Liga. Es una buena oportunidad para ganarse un lugar e ir creciendo de a poco. En caso de no dar la talla, se buscarán variantes en el mercado nacional.

La medida es muy apoyada en las redes sociales por los manudos, quienes quieren ver más a sus juveniles en el primer equipo. La idea es que no tener un equipo formado completamente de refuerzos o experimentados, sino que tener algunos jugadores que estén dando sus primeros pasos.

Esto no quita que Alajuelense se vaya del mercado de pases, Guimaraes sigue trabajando junto a Javier Santamaría para poder traer futbolistas en este mercado de pases. Todavía no surgieron nuevos nombres, pero podrían aparecer con el transcurrir de los días.