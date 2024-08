Keysher Fuller, conocido por ser el héroe de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022 con su gol decisivo ante Japón, ha vuelto a sorprender, pero esta vez con una decisión inesperada en su carrera profesional. Tras un breve paso por el Club Sport Herediano, donde no logró consolidarse ni acumular los minutos deseados, ha decidido dar un giro en su trayectoria al unirse al Cartaginés.

El miércoles, el Brumoso anunció oficialmente la incorporación del defensor a sus filas. A pesar de su reciente falta de minutos en el Team, el lateral aseguró que está trabajando arduamente para recuperar su forma física y encontrar el ritmo competitivo necesario.

¿Cómo se encuentra físicamente Keysher Fuller?

“Físicamente estoy bien, sin lesiones, pero sí me falta ritmo. He estado entrenando por fuera, pero no es lo mismo que entrenar con el equipo”, comentó el Keysher Fuller, evidenciando su compromiso con su nueva etapa.

La decisión que tomó Keysher Fuller que sorprendió a Cartaginés

Fuller, quien ha entrenado por solo tres días con su nuevo club, está plenamente consciente de los desafíos que enfrenta. Su decisión de quedarse después de los entrenamientos oficiales para trabajar de manera adicional con el preparador físico es una clara muestra de su determinación.

Keysher Fuller se queda entrenando después de las prácticas. (Foto: La Teja)

En conferencia de prensa, el futbolista de 30 años contó lo que viene haciendo para recuperar su mejor versión: “Estoy trabajando para ponerme a tono y dar lo mejor para el club que me abrió las puertas en la cancha”.

Uno de los aspectos más sorprendentes de esta historia es que Fuller no solo tuvo la opción de unirse al Cartaginés, sino que también consideró una oportunidad en el extranjero. Aunque no se revelaron detalles específicos, el jugador admitió que esa posibilidad al final no se concretó.

¿Por qué Keysher Fuller eligió Cartaginés?

“Me gustó el proyecto [de Cartaginés], hablé con el presidente y se me dio la oportunidad de venir acá. Hablamos y el mismo día llegamos a un acuerdo. Estoy muy agradecido”, expresó Fuller, subrayando que su decisión no fue tomada a la ligera.