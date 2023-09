El arquero español Sergio Rico tras sufrir un grave accidente en un a cabello avisó que no bajará los brazos y trabajará muy fuerte para competir con Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma en la portería del PSG. Así fueron las conmovedoras palabras del guardameta español.

En declaraciones brindadas al canal oficial del PSG, el guardameta Sergio Rico aseveró que para antes de que termine la temporada espera estar compitiendo en el departamento de arqueros, al lado del tico de 36 años, Keylor Navas.

¿Cuáles fueron las palabras de Sergio Rico?

“El 22 de septiembre tengo un nuevo examen a ver cómo sigue el aneurisma, a ver si el medico me da más libertad para hacer algo de deporte, para poder poner a tono mi cuerpo y para poder volver a París. Mi objetivo es volver este año a estar con el equipo antes de que acabe la temporada”, aseveró Sergio Rico.

“No tenía problemas de memoria, me acordaba de todos los familiares, de Alba mi esposa, de mis amigos. El pensamiento fue su podría jugar al fútbol. Y es lo primero que le pregunté al doctor cuando estaba consciente. Es inviable que pensara otra cosa que no fuera fútbol, toda mi vida ha sido en torno a eso”, sentenció Sergio Rico.

“Me han llegado mensajes de gente del club, jugadores, el presidente, Luis Campos, etc. Todos se han volcado. Aprecio mucho todos los mensajes, ver la camiseta mía en el vestuario. Me siento afortunado de formar parte de esta familia. Les doy gracias a todos y cada uno de ellos que han perdido algo de su tiempo para apoyarme en esta situación tan dura”, finalizó el guardameta español Sergio Rico.