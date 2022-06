El técnico de la Selección Nacional de Costa Rica Sub-20 aseguró que no será una generación perdida, ni tampoco el fin del fútbol para nadie.

Vladimir Quesada tras fracaso de La Sele Sub-20: "No se acaba el fútbol, ni la vida"

La Selección Nacional de Costa Rica Sub-20 una vez más fracasó en su objetivo de alcanzar el Mundial de Indonesia 2023 y los Juegos Olímpicos de Paris 2024, sin embargo, el técnico Vladimir Quesada aseguró que hay aspectos positivos, pese a la eliminación.

En suelo costarricense hay mucha molestia con el cuerpo técnico de La Sele y con la misma Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), no obstante, el estratega de la tricolor considera que no será una generación perdida, ni tampoco el fin del fútbol para nadie.

''Considero que la participación fue buena, no súper notable, pero tampoco fue malísima. Cuando no ganamos normalmente lo calificamos de fracaso y probablemente así sea, pero dentro de ese camino hemos logrado muchas cosas también de parte de ellos, ese aprendizaje lo sacaremos a relucir en algún momento, hoy no se acaba el fútbol para ellos ni para nosotros, tenemos que levantar la cabeza'', declaró.

Quesada añadió: "Yo creo que grandes cosas (le esperan al país), no solo en esta generación de jugadores, sino con la de los años 1999, 2000 y 2001. La Federación siempre tiene que tener plan B para este grupo de jugadores, muchos de ellos nos irán a representar en el próximo Mundial en noviembre en Qatar. Hay muy buenos futbolistas, no podemos dejarlos de lado. Esta no puede ser una generación perdida".

A pesar de los seis años sin asistir a Mundiales menores, Costa Rica mantiene una supremacía sobre el resto de países de Centroamérica ya que ha ido a un total de 25 Copas del Mundo de FIFA en todas las categorías masculinas (Mayor-Sub-20 y Sub-17).