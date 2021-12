El Club Sport Herediano es el nuevo campeón del fútbol nacional, los florenses no dejaron ninguna duda tras vecer sin apelaciones al Deportivo Saprissa en ambos partidos de la gran Final del Apertura 2021, con marcadores de 0 por 1 y 3 por 2, coronando a los rojiamarillos como monarcas absolutos del certamen y el número 29 en su historia.

La reacciones luego del encuentro de este domingo son diversa índole, desde manifestaciones simples y comunes, hasta los que generan roncha y dan de qué hablar. Tal es el caso de lo expresado por el capitán morado, Mariano Torres, quien aunque no tuvo participación en las fases finales debido a una lesión, no perdió oportunidad para lanzar su dardo y externar su molestia.

No aprendimos nada

"...me parece un campeonato raro, cuando un equipo rival va enfrentar a una final juega dos partidos menos que el rival, eso no se en ninguna parte del mundo, yo pensé que habíamos aprendido la vez pasada cuando no había una Gran Final..." señaló el argentino a la televisora que transmitió el encuentro.

Torres lanzó su crítica a la organización del campeonato, a quien acusa de no tener un formato justo. El sudamericano no se guardo nada y señala que el aprendizaje de torneos anteriores debería tomarse como experiencia por los involucrados para tomar las medidas respectivas.

El volante agregó: "La verdad estamos dolidos, muy tristes, porque nos vimos muy bien. Nos expulsaron a un jugador muy temprano y el equipo lo intentó, fue al frente, dejó todo en la cancha y demostró que siempre quiso ganar..."

La declaraciones y críticas de Torres se suman a otras voces más que han señalado el torneo local como resultadista y meramente comercial, donde se premia al equipo que juegue mejor una o dos series a ida y vuelta sin importar el rendimiento de todo el torneo, como sí se hace en otras grandes ligas alrededor del mundo.

Para el campeonato que acabó este domingo, el Herediano cerró la fase regular como lider y Saprissa ocupó el 4to lugar, y de haberse jugado bajo un formato como el de España por ejemplo, los florenses habrían sido campeones desde hace poco más de dos semanas, no obstante, el formato vigente obliga a jugar semifinales, final de segunda fase y gran final de ser necesario (como ocurrió esta vez).

La posibilidad de salir campeón es la misma para quien lidera la tabla como para el cuarto lugar, y es justamente ahí donde radica la queja del mediocampista. Lo extraño de todo esto es que habiendo ganado varios torneos bajo esta modalidad, el saprissista externó su molestia justamente en un torneo donde fueron abatidos por su rival.

No decimos que el reclamo esté bien o mal, solamente llama la atencion el momento que eligió para hacerlo, uno que -casualmente- no le favorece. Torres no pudo jugar los últimos partidos con su club por una lesión en su pierna.