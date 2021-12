El torneo tico va llegando a su epílogo, pero antes de cerrar el 2021, la Liga Promérica coronará un campeón para el Apertura 2021 y solo hay 4 candidatos para levantar el cetro, Herediano, Alajuelense, Santos o Saprissa; para los restantes 8 equipos del certamen, se acabó ea temporada desde el domingo anterior.

El esfuerzo de los 4 clasificados les pemitirá jugar una serie de ida y vuelta como parte de la fase de semifinales, donde solo dos de ellos seguirán con vida en busca del máximo objetivo; sin embargo hay dos de estos clubes a quienes le opinión pública y los medios deportivos sitúan como los llamados levantar el trofeo.

El favorito

Naturamente, herediano es el favorito y las razones sobran. Los florenses terminaron de primeros en la tabla de posiciones, pero además lo hicieron jugando un gran torneo y con las últimas 11 jornadas invictos, un mérito que no solo no puede esconderse, sino que les coloca la etiqueta dorada en su frente. Tienen a su favor la posibilidad de cerrar en casa sus series y si el resultado no fuese favorable en semifinales o final, podrían jugar una gran final posterior.

El obligado

La liga no ha sido un derroche de virtudes durante el campeonato, sin embargo, cierran la fase regular con una curva de rendimiento positiva y la llegada del nuevo DT les inyectó una idea de juego más dinámica y ofensiva, aprovechando la capacidad de sus figuras y una planilla basta, profunda. Adicionalmente, el esfuerzo hecho por la directiva a través de las sonadas contrataciones de peso, le ponen un peso más a la espalda del león.

Pero la carga de alajuelense suma un elemento más, es el único equipo grande con apenas un campeonato en 7 años, una vergonzosa estadística que lleva a cuestas y que, en la antesala de estas fases finales, revive en la mente de sus aficionados y el periodismo deportivo. Los manudos son los obligados a ganar, aunque no necesariamente los favoritos, un dilema que podría sumar presióna las tiendas rojinegras.

Herediano iniciará su serie semifinal ante el actual campeón (Saprissa) este miércoles a las 8 pm, en el reducto morado, mientras que la vuelta será el próximo domingo a las 7:30 en el Coyeya Fonseca, sede del club rojiamarillo.

Por su parte, Alajuelense visita a Santos el jueves próximo para el partido de ida en el Ebal Rodríguez, juego que arrancará a las 7 pm. Y el domingo será la vuelta en el Morera Soto, a las 4 pm.