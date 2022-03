Cuando llegó el 2022, llegó también una pesadilla para el Deportivo Saprissa, el torneo costarricense les dio la espalda y una mala racha los acompañó por periodo de 5 fechas, los de Tibás no conocieron la victoria, un lapso decepcionante para sus aficionados.

Pero a la hora grande, Saprissa reaccionó y en qué forma. Corría la fecha 6 del campeonato cuando los morados jugaron como visitantes ante un sólido Alajuelense, era un domingo a las 11 am y a pesar de no generar prácticamente nada de peligro a su rival, el monstruo sacó un inesperado triunfo en el último suspiro, no solo dejándose los 3 puntos, sino también marcando el inicio de una nueva etapa.

Racha positiva

Desde ese día, los morados han sumado en todos sus compromisos y es el equipo que más ha puntos ha acumulado en las últimas 6 fechas, para un total de 14 puntos de 18 posibles. El recuento habla de 4 victorias y 2 empates, pero además, el monstruo rompió aquella mala racha que les impedía ganar como visitantes.

No obstante, no todo es color de rosa en el Saprissa, si dejamos de lado los fríos números, el juego del monstruo no convence a nadie ni siquiera a sus aficionados, que aunque contentos por el saldo numérico, no gustan de lo que ven dentro de terreno de juego.

Y es que varios de esos partidos ganados son producto de una chispa aislada y no del trabajo durante los 90 minutos; para muestra basta ver el partido ante Alajuelense o contra Guanacasteca de ese domingo, cuyos resultados no reflejan lo sucedido en el rectángulo de juego.

Así se lo han hecho ver sus miles de aficionados en las redes sociales del club, donde se cuentan por centenas los comentarios de insatisfacción or el rendimiento mostrado y con fuertes calificativos como mediocres, conformistas y faltos de amor por la camiseta.

También se le achaca parte de est responsabilidad a su técnico Iñaki Alonso, quien no termina de convencer con sus parados técnicos o con los cambios que ejecuta durante el periodo de juego, eso sí, los numeros lo respaldan y de eso, sencillamente no hay queja.

El principal cuestionameinto en contra de Alonso es no contar a estas alturas del torneo con un 11 definido, o al menos una base sólida para su equipo. Por lo pronto se le da el beneficio de la duda, en vista de que, es hasta ahora, que los de Tibás cuentan con su planilla completa, luego de una seguidilla de lesiones que afectó buena parte de su pantel.

Después del gane de este domingo, los morados son quintos en la clasificación con 15 unidades, a solo un punto de zona de clasificación y a 3 del líder absluto, Liga Deportiva Alajuelense.