El futuro del Deportivo Saprissa se aclara cada vez más. Recientemente, se confirmaron las renovaciones de Jeaustin Campos y David Guzmán, por lo que desde la entidad tibaseña se permiten pensar en los refuerzos que nutrirán al plantel en 2023. El primer nombre que surgió es el de Roan Wilson, cuyo contrato con Municipal Grecia finalizó. Y ahora, otro futbolista en la misma condición despierta interés en la entidad tibaseña.

Tal como Wilson, este extremo tiene serias chances de ir al Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Costa Rica. Aunque las principales diferencias son que, a sus 27 años, ha jugado mucho más tiempo en Primera División y, además, se formó en Saprissa, por lo que estaría regresando a su casa. Hay que ver si este factor emocional termina pesando para Jefry Valverde, quien también es pretendido por otras escuadras.

San Carlos intentó retener a su mejor elemento luego de se le venciera el contrato, pero Valverde tenía otros planes y así se lo explicó a Teletica: "Me voy muy agradecido, creo que fue muy positivo todo este tiempo que estuve allá. Pude acumular regularidad que me ayudó mucho en la parte futbolística y me llevó a la Sele. Me hubiera gustado irme en diferentes condiciones, me hubiera gustado clasificar. A San Carlos le agarré mucho cariño. Al día de hoy les dije que estaba agradecido y se los expresé".

El jugador confirmó que tiene ofertas de Centroamérica, pero su prioridad es permanecer en el país. "Saprissa es opción y hay oportunidad de más equipos de acá. Vamos a analizar con mucha calma todas las opciones. Vamos a valorar mucho la estabilidad y el rendimiento que pueda tener. Yo siempre voy a intentar sumar minutos, que es lo que venía siendo (...) Ha habido conversaciones y el interés está. Hasta el momento no se ha cerrado. Ahí irán avanzando las negociaciones con el club", aseguró.

Recordemos que Valverde estuvo desde los 13 hasta los 19 años en la S, en donde debutó. Y si bien afirmó que el interés de los Morados se lo toma "con mucha calma", también es especial: "Tengo muchos sentimientos encontrados, saber que hay interés de Saprissa, es una etapa de crecimiento y la etapa donde uno se forma como jugador. Viví muchas cosas bonitas y cabe decir que sí me trae buenos recuerdos todo eso y más que todo por el tema que estuve ahí. Siempre se siente bien que lo pretenda a uno un equipo".

Según Transfermarkt, el valor de Jefry Valverde en el mercado es de 225 mil €. Anteriormente, vistió los colores de, por ejemplo, Grecia, Jicaral, Puntarenas FC y Alajuelense hasta desembarcar en San Carlos. Allí ofreció un gran nivel y hasta fue elogiado por su ex DT, Douglas Sequeira: "Tiene todo el perfil del fútbol internacional. Es fuerte, rápido y ataca los espacios. En el extranjero se le da mucho valor a eso".