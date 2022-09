Red Sox vs. Yankees: apuesta por tu equipo favorito en la máxima rivalidad de la MLB

La emoción de las Grandes Ligas no se detiene y mucho menos cuando faltan tan solo horas para que la máxima rivalidad de la MLB se vuelvan a ver las caras desde el Fenway Park: Red Sox vs. Yankees. Si bien ambos equipos llegan en situaciones distintas, ninguno querrá irse con una derrota de este compromiso. Tu mejor lugar para apostar en el Gran Clásico de las Grandes Ligas sigue siendo Codere, que además todos los nuevos usuarios tendrán un bono de bienvenida de $100. No te quedes con las ganas de vivir toda la experiencia de una manera diferente en las apuestas deportivas.

New York Yankees

Como líderes del Este llegan los Yankees para el encuentro ante Boston desde el Fenway Park. Luego de vencer a los Tampa Bay Rays anotando 10 carreras en las primeras dos entradas, la confianza para el Clásico es absoluta. Además, hay que tomar en cuenta el gran nivel que está teniendo Aaron Judge, quien se perfila como el gran favorito para quedarse con el MVP de la Liga Americana.

Boston Red Sox

Desde la otra esquina, los Medias Rojas de Boston vienen de contar con una de sus mejores entradas de la temporada regular del 2022 en la MLB al vencer 17-4 a los Baltimore Orioles.. Tras esta última victoria ante Baltimore, lograron romper una racha de cuatro derrotas consecutivas, mejorando su propio récord general de 68-72 para ubicarse en la décima posición de la Liga Americana. Ahora, no hay mejor escenario para seguir creciendo que enfrentarte a tu máximo rival de las Grandes Ligas.

¿Cómo y dónde apostar con Codere?

Desde la página de Codere.pa, podrás crear tu usuario ya sea desde un teléfono celular, computadora, tablet u otros dispositivos móviles. Una vez hecho ese paso, podrás iniciar sesión y cargar saldo en la cuenta, para así tener acceso a las apuestas (que podrán observarse en el “Historial de Apuestas”) y aprovechar las múltiples promociones vigentes. Con un nuevo Clásico en la MLB entre Boston y Yankees, tendrás todas las diferentes opciones para que armes tu jugada con una buena combinada y te mantengas esta temporada sumando otra victoria.

Codere tiene a su favorito en la máxima rivalidad de la MLB