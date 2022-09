España y Costa Rica se verán las caras en Qatar 2022 el próximo 23 de noviembre desde el Estadio Al Thumama. La Roja junto a Alemania son los grandes favoritos para avanzar de ronda en el Grupo E de esta Copa del Mundo. Sin embargo, los españoles siguen sin convencer a través de su juego y hay una fragilidad que Luis Enrique dejó escapar en rueda de prensa que pudiera ser aprovechada por Luis Fernando Suárez y sus dirigidos.

Hoy, España se impuso (1-0) a Portugal y consiguió su boleto al Final Four de la Liga de Naciones a falta de menos de dos meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022. Luis Enrique ha sido muy cuestionado por la prensa española debido a que el juego que demuestra la selección no es el mejor y también porque en las convocatorias que realiza, no convencen a la mayoría, ya que piensan que hay elementos mejores que podría representar de mejor forma al país.

Luis Enrique y España en el partido anterior al de Portugal, perdieron en casa (2-1) ante Suiza, producto de dos goles a balón parado. Situación que si bien no le gustó para nada al entrenador español, dejó una particular frase en el post partido: "No pienso entrenar ninguna acción a balón parado. No tengo tiempo. Las trabajamos con videos. Da igual que seas 11 vs. 9: así y todo puedes encajar un gol. Después de 15 años como jugador y más de 10 como DT, no sé por qué Suiza nos hizo 2 goles de esa manera", sentenció el entrenador de la Selección de España.

Algo que seguramente será tomado en cuenta por la Selección de Costa Rica y su juego aéreo. Ya que en un Mundial no hace falta jugar bien para ganar un partido , ni mucho menos tener un gran rendimiento. Una jugada a balón detenido podría claramente marcar la diferencia en uno de estos encuentros. Y esa es una de las debilidades que ha demostrado la Selección de España. Luis Fernando Suárez deberá meterle la lupa a esta situación y ponerla en práctica en la Copa del Mundo.