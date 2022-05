Patrick Pemberton asegura que Keylor Navas no es el mejor portero tico que vio

Es difícil creer que existen costarricenses que no ven a Keylor Navas como el mejor guardameta en la historia del país. Patrick Pemberton, ex portero de Alajuelense y actual jugador del AD Carmelita, definió a su colega del PSG como el mejor del mundo, pero aseguró que vio uno compatriota superior.

El arquero dio una entrevista con ESPN y reveló que para él, Léster Morgan fue el mejor en esa posición y que hasta le marcó la carrera a Keylor. Fuertes palabras que van en contra a lo que creen casi el total de los habitantes de Costa Rica sobre la superioridad del ex Real Madrid a nivel histórico.

"Keylor Navas es el mejor portero para mí a nivel mundial, a pesar de su estatura, no lo vamos a comparar con Courtois, Donnarumma u Oblak en estatura, sino en la parte mental, todas las adversidades las sobrepasa, y cuando sale a la cancha, se entrega 100%, se desenvuelve, la gran agilidad con los pies, para mí es un portero demasiado completo, y no es tan alto”, comenzó declarando el mundialista con Costa Rica en 2014 y 2018.

Pero agregó: “Tuve la dicha de compartir con Keylor, sin duda uno de los mejores porteros, también tuve la dicha de poder verlo, muy poco pero a Léster Morgan, la verdad que para mí es el mejor portero que yo haya visto, con él como inspiración es cuando arranco en esto del fútbol, verdaderamente me enamoro de lo que es la portería, para mí son los porteros que mejor me he identificado”.

Para finalizar, destacó lo vivido con Morgan: “Para mí compartir con Léster fue realmente impresionante, hasta tengo un souvenir de él, me acuerdo mucho de él. Desde el primer momento que lo vi me llamó demasiado la atención, por todo lo que tenía, liderazgo, velocidad, juego de piernas, aéreo, me gustó mucho su estilo, con él arranca mi carrera deportiva”.