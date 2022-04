Mauricio Pochettino a lo largo de esta temporada ha tenido varias decisiones complicadas que tomar y una de ellas ha sido en la portería: Keylor Navas o Gianluigi Donnarumma. Con dos arqueros de primer nivel en el PSG, no ha sido sencillo para el DT del PSG mantener al grupo "contento", tomando en cuenta que todos no van a poder jugar desde el arranque. Sin embargo, en los momentos más determinantes de la campaña, el entrenador argentino tomó la decisión de apostar por el italiano y la verdad es que no le fue nada bien.

El error más grave que cometió Gianluigi Donnnarumma fue en la UEFA Champions League, recordemos que en la serie de los octavos de final ante el Real Madrid, el italiano perdió el balón en sus pies tras una presión de Benzema que derivó en una remontada histórica en el Santiago Bernabéu y desde luego, la eliminación de los franceses de la Liga de Campeones. Un fracaso rotundo para los parisinos. Keylor Navas no vio ni un solo minuto en esta serie.

También en el último encuentro de este fin de semana en donde vencieron en el Clásico de Francia al Marsella (2-1), Donnarumma tuvo un par de equivocaciones: una de ellas le costó un gol al PSG y la otra hasta pudo haberles quitado la victoria sobre el final del encuentro. Ante este escenario las críticas comenzaron a llover para el arquero italiano, pero Pochettino le dio su total confianza y respaldo.

"Estoy satisfecho con lo que está haciendo Gianluigi Donnarumma. Los rendimientos no son lineales durante una temporada. Tiene muy buen nivel desde hace muchos meses. Está claro que tenemos dos porteros de altísimo nivel. Keylor Navas acababa de recuperarse de su lesión internacional y ayer apenas se entrenó con la plantilla. Veremos quién jugará el próximo partido", sentenció Mauricio Pochettino.