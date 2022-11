Luego de doblegar a Herediano en la final nacional y alzar su quinto título con el Deportivo Saprissa, Mariano Torres pasó a integrar el selecto de grupos de futbolistas extranjeros que más copas ganaron en Costa Rica. Sin embargo, el argentino no se conforma con ello y quiere seguir alimentando tanto su palmarés como el de la 'S', aunque con la idea del retiro rondando en su cabeza de forma inevitable.

El domingo 20 de noviembre, mismo día en el que Qatar y Ecuador disputarán el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022, los tibaseños dará su primer paso en los octavos de final del Torneo de Copa contra Uruguay. Algo que a Torres no se le escapa: "Ya quiero que empiece y quiero ganarlo, también quiero ser campeón el próximo Torneo. Yo solo quiero seguir ganando títulos, eso es lo que tiene este equipo, es muy ganador", dijo en Columbia Deportiva.

Misma ambición con la que encaró el Apertura 2022 y lo erigió como uno de los elementos más rendidores del equipo: "Me han respetado mucho las lesiones, tiendo a ser muy regular. Por ejemplo, en este Torneo he jugado prácticamente todos los partidos y ya a mi edad eso es mucho. Yo me siento muy feliz de jugar tantos partidos y de poder ayudar al equipo. Mientras me sienta útil y pueda colaborar, yo siempre voy a estar", aseguró.

El retiro de Mariano Torres

Si bien diversos factores entrarán en juego una vez llegue el momento que a la afición del Saprissa le gustaría prolongar, el futbolista lo tiene claro a sus 35 años: "Me quedan dos años de contrato con Saprissa y la verdad después de eso no creo que vaya a jugar más. Quiero jugar esos dos años y ganar más títulos. Quiero ganar la ‘40′ y ya me voy tranquilo a casa, vamos a buscar eso y a esforzarnos por eso", manifestó.

En caso de lograr alguno de esos tres campeonatos nacionales con el Monstruo Morado, Torres dejará una huella aún mayor al convertirse en el jugador foráneo más ganador en los más de cien años de vida que lleva el fútbol costarricense. Se posicionaría por encima de Josef Miso (Eslovaquia), Pablo Izaguirre (Argentina) y Adolfo Machado (Panamá), con quienes está empatado en cinco conquistas según datos de Gerardo Coto.