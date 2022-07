Marcel Hernández regresará una vez más con la camiseta del Cartaginés al Morera Soto para enfrentar a la Liga Deportiva Alajuelense en la vuelta de la Gran Final de Costa Rica. Recordemos que en la lida, los Brumosos se llevaron la ventaja (1-0) por la mínima con un gol en el último minuto. Sin embargo, el regreso de Hernández a la casa rojinegra tiene algo en particular, no solamente por su pasado en el club, sino por la polémica que se armó tras su celebración tras marcarle sobre la hora y evitar que festejaran un nuevo título.

Recordemos que la Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés disputarán el encuentro de vuelta para definir el nuevo monarca este próximo miércoles 6 de julio a las 8:00 PM en un estadio Alejandro Morera Soto que se espera tendrá un aforo completo de manudos que sueñan con la remontada. Marcel Hernández analizó lo que será esa apasionante definición, la cual catalogó como una verdadera "guerra".

Declaraciones de Marcel Hernández

"Será un partido muy duro, en estos momentos nosotros no podemos pensar en otra cosa que no sean en esos 95 minutos de guerra, de lucha en lo emocional, de táctica y de mucho físico. Nosotros somos un gran grupo, esto no es individual, y acá todos marcamos la diferencia", marcó Marcel Hernández en la previa ante Alajuelense.

"Nosotros como grupo hemos sabido comportarnos a la altura. Así que en esta situación el ambiente no nos puede volver locos y la motivación está desde que comenzó este torneo. Y quien no se motive con esto, no tiene sangre. Así que el estar acá es parte por lo que hemos trabajado este semestre", concluyó Marcel Hernández para los micrófonos de ESPN.