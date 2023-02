Se terminó el sueño para la Selección de Costa Rica en el Premundial Sub-17 tras caer por la vía de los penales ante la Selección de Puerto Rico. Y sobre este escenario, el entrenador de los ticos Erick Rodríguez hizo un balance sobre lo que fue este torneo para sus jugadores y lo que está por venir para las siguientes generaciones.

Recordemos que la Selección de Costa Riva veía de empatar (2-2) ante Jamaica y de dos victorias ante Guadalupe y Cuba en el arranque de este Premundial Sub-17. No obstante, el equipo caribeño eliminó a los ticos dejando así sin opciones de conseguir el boleto a la Copa del Mundo de Perú 2023.

Declaraciones de Erick Rodríguez

"La verdad estamos bastante dolidos por este final, evidentemente no era el que queríamos, se intentó de todas las formas, el balón no quiso entrar, tuvimos 5-6 oportunidades debajo del marco y no las concretamos, tuvimos la oportunidad del penal y lo fallamos, A eso hay que sumarle que no jugamos un buen partido, este fue el cuarto juego de nosotros y en todos tuvimos demasiadas dudas, desgraciadamente obtuvimos lo que merecimos tras lo realizado durante el torneo, veníamos ganando, invictos pero nunca fuimos el equipo que teníamos que ser, el que nosotros esperábamos, ganamos partidos sin convencer", expresó Erick Rodríguez tras el compromiso.

"Nos ganó la ansiedad, desde el primer partido no se pudo manejar ese comportamiento y terminamos con esta eliminación que es bastante dolorosa para todos. Estamos dolidos y afectados, teníamos para competir mucho más, pasar de ronda y luchar contra Canadá, lo teníamos pero no lo demostramos y quedamos eliminados de una forma que duele muchísimo", añadió el estratega Erick Rodríguez.

"Fue una bonita experiencia, estos golpes ayudan a crecer pero teníamos la ilusión, la mentalidad, el objetivo de clasificar al Mundial, para eso trabajamos todos los días, fue un proceso largo que no terminó de forma positiva. Espero por lo menos poder haber aportado a los chicos en el crecimiento personal e individual, y que algunos de ellos puedan mantenerse en otros procesos para que puedan ser jugadores de Selección mayor", concluyó el profesor de la Seleccción Sub-17 de Costa Rica, Erick Rodríguez.