"Keylor no es titular y va a ir al mundial" La comparación de Jeaustin Campos entre Navas y Aarón Cruz

Con el mundial a la vuelta de la esquina y la lista de convocados a la Selección de Costa Rica aún sin conocerse, todos los protagonistas en el mundo del fútbol tiene algo qué decir; nadie escapa a este impulso y cada quien lucha por lo suyo.

No en vano, tras cada jornada del fútbol nacional de Costa Rica, se escucha constantemente a directores técnicos, periodistas y aficionados "colocando" a jugadores en la lista definitiva de jugadores que irán a Qatar con La Sele.

La comparación con Navas

Este fin de semana, el estratega del Saprissa, Jeaustin Campos se sumó a la tendencia cuando un aficionado le consultó a través de las redes sociales por la titularidad de Kevin Chamorro y cómo esta decisión pudo haber afectado a su compañero Aarón Cruz para un posible llamado a la Sele.

"Todo bien con el equipo. Lo único que puedo reprochar es no darle la oportunidad a Aarón de pelear por un puesto al Mundial. No todos los torneos uno tiene el chance de pelear por ir a un mundial mayor”, escribió el internauta morado de nombre Mac Grijalba.

Tras esta inquietud, el estratega del monstruo no dudó en expresar su respuesta.

"Keylor no es titular y va a ir al mundial. Si el número 1 no juega ¿por qué el 3 no?" fueron las palabras de Campos en respuesta al aficionado.

Cabe recordar que Aarón Cruz era el indiscutible en la cabaña morada hasta finales de julio anterior, cuando el guardameta sufrió una lesión que lo sacó de la portería y su lugar fue tomado por Kevin Chamorro.

El caso es que Chamorro lo ha hecho tan bien como titular, que se adueñó del puesto aún cuando Cruz ya se encuentra disponible para jugar y parece que la situación no va a cambiar, al menos en el corto plazo.

La lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial de Qatar se dará a conocer oficialmente la próxima semana y una de las áreas que ha generado más incertidumbre es precisamente la portería.