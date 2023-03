La plataforma de streaming Netflix volvió a posar sus ojos sobre el fútbol. Esta vez, en concreto, sobre el torneo que prácticamente cuenta con unanimidad a la hora de calificarlo como el mejor del mundo: la Premier League de Inglaterra, donde Keylor Navas y el Nottingham Forest están librando una encarnizada batalla junto a otros ocho equipos para evitar el descenso a Championship.

El objetivo del gigante del streaming era realizar una serie documental en la temporada 2023-24 que involucrara a los veinte equipos que componen la máxima categoría (por lo que los Reds y Navas debían quedarse para aparecer) con el tono de "Formula 1: Drive to Survive". Es decir, un show en el que se capte todo lo que sucede tras bambalinas con lujo de detalle y con testimonios de todos los protagonistas: jugadores, staff técnico, directivos y más.

¿Keylor y el Nottingham llegan a Netflix?

Según informó The Times, la Premier League negoció durante varios meses con la productora británica que iba a llevarlo a cabo, Box to Box Films, que ofreció ₤5 millones de libras por temporada para los clubes. Empero, The Athletic reveló que en la reunión de este jueves en Londres las partes no llegaron a un acuerdo y el proyecto finalmente quedó descartado.

Daily Mail detalló que los accionistas presentes en el encuentro expresaron su preocupación sobre cuánto acceso exigiría Netflix al personal y los futbolistas, así como también las complejidades logísticas que plantea una operación que involucra a las veinte instituciones. Esta decisión beneficia a Sky Sport y BT Sport, los dueños de los derechos en vivo de la liga, pues invierten ₤1.600 millones al año para también ganar ese tiempo con los protagonistas.

¿Qué sigue para el Forest?

Esta noticia no hace mella en el equipo de Keylor Navas, que este sábado 1 de abril recibirá a los Wolves en City Ground desde las 8 a.m. de Costa Rica. Los dirigidos por Julen Lopetegui, ex técnico del tico en el Real Madrid, marchan decimoterceros en la Premier League con 27 puntos, mientras que los Reds están decimosextos, con 26 unidades y a 2 de la zona de descenso directo. Por lo que el duelo entre dos rivales directos vaya si promete emociones.