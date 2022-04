Saprissa sigue en un pésimo momento y Jeaustin Campos no ha logrado revertir este triste presente. El entrenador no ganó todavía y ayer sufrió una muy dura derrota frente a su ex equipo, Herediano. Tras el encuentro, el DT habló en conferencia y se mostró muy ofuscado por la situación en este Clausura 2022.

El estratega reveló lo que le contó a los jugadores y definió que estar en este momento en los Morados es comparable con el infierno. Fue muy duro sobre todo lo que está viviendo y se responsabilizó tanto él como a los futbolistas que ingresan al campo. La autocrítica fue protagonista en sus declaraciones.

“Los números y las estadísticas no dan pie para tener otra conversación, el grupo esta golpeado, ellos han sido conscientes, ha habido muchísimas circunstancias futbolísticas que han impedido levantarse, pero esto es Saprissa, (los jugadores) saben la responsabilidad que tienen y yo también”, declaró Campos.

Y agregó: "Hay gente de experiencia que podemos mostrarles el camino, más que un privilegio es una responsabilidad, yo le digo a los muchachos ‘yo no le deseo a nadie que venga a Saprissa, ni se lo deseo, es un infierno, porque sabemos que si ganamos estamos ahí, pero si de repente no se gana es un mundo y cuesta, es un mundo, hay algunos que vienen llegando y les cuesta entrar en este mundo y eso es complicado, pero a eso vine yo".

Para finalizar, Campos cerró: “A mí nadie me pintó nada bonito ni me mintieron, los números hablan y aun así tenía una gira planeada afuera, pero bueno, si quieres ver a Dios reír cuéntale sus planes. Aquí estoy aceptando el llamado porque sabía a lo que venía, no se me ha quitado ese ADN”.