Este martes, la Liga de Campeones de Europa tuvo acción en el viejo continente y el plato fuerte lo protagonizaban el PSG francés contra el Real Madrid, un duelo que a todas luces captaría la atención de todos los medios del planeta y donde se esperaban grandes emociones.

El juego acabó con triunfo de los parisinos por la mínima tras una genialidad del delantero Kyllian Mbappé en el último suspiro del juego, sin embargo, eso no fue lo más llamativo del duelo; el accionar del Real Madrid fue algo más que pobre. Los blancos no aparecieron nunca, es más, no hicieron un solo remate a marco en todos los 90 y tantos minutos de juego.

Duras críticas al Madrid

Esta pauérrima actuación del club merengue fue criticada duramente en todos los medios deportivos, especialmente los españoles; uno de los que se sumó a la ola de críticas fue el presentador Josep Pederol, director del programa televisivo "El Chiringuito de Jugones".

En su sección "El Editorial", el comunicador hizo gala de su más fina y profunda ironía para enviar un venenoso dardo al equipo de sus amores. No más arrancó la sección, cuando Pederol dijo con su sereno tono de voz: “¿Qué os pareció el partido de Keylor Navas?, ¿ah, que no jugó?, ¿jugó Donnarumma? Perdón. Es que no le vimos”.

Con estas dos líneas, el ibérico metió el dedo en la herida que dejó el partido, y más aún, sobre la deplorable presentación blanca en el Parque de los Príncipes, una monotonía deportiva de 90 minutos cuyo marcador no reflejó realmente lo que se vio en cancha.

El guardameta costarricense no vio acción en este juego, su lugar lo ocupó el italiano Gianluigi Donnarumma, pero como bien lo señaló el presentador, pasó desapercibido, apostaríamos a que incluso guardó el uniforme sin mancha alguna.