Costa Rica está lista para vivir, en cuestión de horas, el juego de vuelta de la semifinal en la serie entre Herediano vs Puntarenas FC, en lo que será el último juego de la fase de semifinales del Apertura 2022.

El juego de ida acabó con un 0 por 0 al final de los 90 minutos por lo que todo se decidirá esta noche en el estadio José Joaquín Colleya Fonseca, sede privisional de los heredianos, pero antes de que ruede el balón, ya sus protagonistas han dado sus criterios sobre lo que será este encuentro.

La voz de los estrategas

Esta semana el DT del los florenses, Hernán Medford, fiel a su estilo, dio declaraciones a la prensa y aprovechó para destacar el trabajo de su equipo no solo en esta serie, sino en el torneo en general.

"Estoy tan feliz por estar en una semifinal y Herediano en otra semifinal, el equipo que ha llegado a más semifinales en los últimos años, el equipo que terminó invicto, hay otro equipo invicto con menos juegos y de ese si hablan constantemente, pero Heredia está invicto desde que empezó el torneo, ah cierto que Heredia no vende y ahí entiendo a la prensa, después dicen que porque me pongo así, esto no es fácil" indicó el estratega.

Adicionalmente, "le tiró" con todo a un sector de la prensa a quien considera parcializada y que invisibiliza a Herediano.

"No he visto visto a la prensa hablar del gol de visita en la otra semifinal, no los vi diciendo que el equipo que sacó el empate tuvo un mal resultado, todos decían que eran bueno, con Herediano solo ese tema, lo que tiene que hacer Heredia es ir a ganar. Ese gol de visita solo va servir con un marcador empatado con goles, somos el único club del mundo que no estuvo bien por empatar la ida en un lugar tan difícil como Puntarenas" agregó Hernán.

En la acera del frente, Alexánder Vargas, DT de los porteños habó sobre el estado anímico de su equipo previo al encuentro de esta noche

"Queremos ganar, estamos luchando para lograrlo. Es importante ver la motivación de que podemos llegar a una final y ser campeones, trabajamos para lograrlo. Hay objetivos que podemos cumplir. Los jugadores también quieren trascender" manifestó Vargas.

El partido decisivo se jugará hoy mismo a las 8 pm; de avanzar los porteños, jugarán contra Saprissa la final de segunda fase y el ganador de dicha final tendrá que jugar una Gran Final ante Herediano.

Pero si el vencedor es Herediano, avanzará a la final de segunda fase frente a Saprissa y de resultar ganador el caméonato podría terminar ahí.