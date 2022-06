Más allá de los encuentros por la Liga de Naciones, en Costa Rica se enfocan en el encuentro ante Nueva Zelanda por el repechaje. Este martes 14 de junio se jugará el pase al Mundial de Qatar 2022 y los jugadores de la Sele ya tienen bastante estudiado a las figuras del combinado oceánico.

Gerson Torres habló con la prensa y contó como vienen analizando al gran rival de turno. Además, se mostró muy respetuoso con este equipo que parece menor en los papeles pero que, a su vez, cuentan con futbolistas en ligas importantes que pueden convertirse en un dolor de cabeza para los dirigidos por Luis Fernando Suárez.

“Por ahí tenemos unas llaves mayas que nos dieron a todos los jugadores para poder ver partidos de Nueva Zelanda y ver las charlas que hemos tenido durante las semanas, cada uno las tiene en su habitación y está en nosotros seguirlas viendo”, declaró el mediocampista de Herediano.

Y agregó: “En los partidos que hemos visto la mayoría de equipos les juegan bloque bajo entonces ellos tienen mucha libertad de salida para armas las jugadas, creo que nosotros somos más pícaros y tenemos que presionarlos más para ver si toman buenas decisiones con una presión más alta”.

Para finalizar, habló sobre como encararán los partidos anteriores al repechaje: “Nosotros vamos serios, uno a veces ve las intenciones del rival y si uno ve que viene ‘mala leche’ uno también tiene que quitarse, son partidos importantes, pero tenemos uno más importante, por ahí hay que cuidarse, por ejemplo yo que soy un jugador que me gusta mucho tener la bola en los pies no tengo que abusar de eso pues una mala patada me puede ocasionar una lesión y perderme el juego contra Nueva Zelanda”.