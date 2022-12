Medios guatemaltecos informaron días atrás de un posible amistoso entre Guatemala y Costa Rica para inicios de 2023, sin embargo, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) desmintió esa información y, a la vez, la posibilidad de realizar este fogueo.

En principio se manejaba que el partido entre ticos y chapines se iba a realizar el 18 de marzo en New York, Estados Unidos, no obstante, el presidente de la FCRF, Rodolfo Villalobos, le confirmó a medios costarricenses que dicho juego no se efectuará, pues incluso nunca se dieron negociaciones.

Con este panorama, lo único oficial hasta el momento es el desafío que afrontarán en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Eso sí, en Guatemala aún sostienen que jugarían un amistoso ante Venezuela en enero.

Costa Rica en Liga de Naciones

La Sele tiene un camino más "fácil", ya que estar en la Liga A les permite sacar boleto directo a Copa Oro hasta quedando segundos. Empero, el objetivo es meterse en el final four y para ello deberán quitarle el liderato del Grupo B a Panamá, que ostenta 7 unidades; más abajo están los ticos (3) y Martinica (1), rival contra el que jugarán el sábado 25 de marzo antes de cerrar la fase inicial ante los canaleros, el martes 28.