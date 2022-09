Faltan pocas horas para que ruede el balón en el juego de vuelta entre Alajuelense y el Alianza de El Salvador, correspondiente a los Cuartos de Final de Liga Concacaf, una serie que sigue abierta a pesar de que en el juego de ida, los manudos sacaron la ventaja por la mínima.

Si nos dejamos llevar por las apuestas, cualquiera podría decir que Alajuelense tiene todo para dejarse la serie en su bolsillo, no solo por el resultado favorable obtenido en el duelo de visita, también lo es por el peso de la planilla y la historia entre estos clubes.

Albos con optimismo al máximo

Sin embargo, el resultado de 1 gol por 0, mantiene abierta las posibilidades para ambos equipos y las figuras cuscatlecas lo tienen más claro que nadie, así lo expresa su capitán, el defensor Rodolfo Zelaya.

"Sabemos que podemos hacer la remontada porque tenemos un gran plantel, hicimos un gran partido el miércoles, pero no concretamos las que tuvimos, pero el equipo está jugando bastante bien, sabemos que en Costa Rica no será nada fácil, pero estamos sabedores que podemos hacer la remontada" indicó el capitán Albo al medio elgrafico.com.

El zaguero se mostró optimista de cara a lo que se viene aunque reconoce que para lograr el objetivo es necesario ser más precisos en el ataque y convertir las oportunidades en goles. "Ojalá el día martes podamos andar encendidos y aprovechar las ocasiones de gol" enfatizó Zelaya.

Otra de las preocupaciones de "la orquesta blanca" son las lesiones de algunos miembros de su plantel, tal es el caso de Henry Romero que se perderá el encuentro por lesión. Ante esta circunstancia, el capitán tiene su criterio.

"Con la baja de Henry, está la oportunidad de Mario Jacobo, él siempre lo hace bien. Ojalá Marvin (Monterrosa) y Mario (González) estén para el martes" agregó el defensor. Sus declaraciones hacen hincapié en los jugadores que podrían recuperar de cara a este juego y en los que esperan una oprtunidaden el banquillo.

"El plantel es bastante amplio, tenemos bastantes jugadores, ellos saben que son importantes para nosotros, Marvin nos hizo falta el día miércoles, pero los que estuvieron ahí hicieron buen trabajo" señaló Zelaya.

Los Albos pelean este torneo sin el rodaje que da la competencia en su país y todo lo que puedan obtener en este paso es ganancia para el cub blanco cuscatleco, esto también lo sabe su capitán.

"Alianza es un equipo de época, estar en once finales no es fácil, hemos perdido muchas y hemos ganado muchas, pero decime un equipo que haya sobresalido en esta Liga CONCACAF, no hay ninguno, en el 2019 llegamos a semifinales, y decime qué equipo de El Salvador llegó a semifinales, no hay ninguno" destacó Zelaya con orgullo.

Pese a todos los esenarios, el líder de "la orquesta blanca" está convencido de que su club es superior y que la ventaja que tiene en estos momentos Alajuelense serárevertida.

"Tenemos el mejor plantel y tenemos que demostrarlo, se nos viene un partido complicado en Costa Rica con desventaja de un gol, estoy seguro que lo podemos lograr, ojalá el día martes lo podamos lograr, sino ni modo, así es el fútbol" cerró el defensor del Alianza.

El juego entre ticos y salvadoreños será este martes a las 8 pm (hora de CRC) y se ransmitirá a través de la señal de ESPN y Star+.