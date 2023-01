El joven futbolista de 20 años, Carlos Barahona, alzó la voz mediante un comunicado oficial y aseguró que quedó fuera de las convocatorias del Club Sport Cartaginés para los partidos ante Pérez Zeledón y Guanacasteca por “motivos extra cancha”.

A pesar de que las partes han evitado referirse al tema, lo cierto es que la dirigencia brumosa está molesta por que Barahona rechazó propuestas de renovación y habría estampado su firma con el Deportivo Saprissa para el Torneo de Apertura 2023.

El jugador dejará Cartaginés luego de llegar a un acuerdo con el campeón nacional faltando seis meses para que finalice su ligamen como lo permite FIFA. Por lo tanto, ese "motivo extra cancha" que denunció Barahona está muy claro de qué se trata.

“Durante los últimos días han surgido noticias sobre mi estado físico y mi futuro, quisiera comunicar que me encuentro al 100% y mi ausencia se debe a motivos extra cancha. Seré un profesional hasta el último día como jugador del Cartaginés, una institución que quiero y respeto por todo lo que me dio como futbolista", escribió Barahona.

El jugador añadió: "Así mismo me gustaría que se me respetara la decisión que tomé con mi futuro futbolístico. En cada enfrenamiento lo daré todo para volver a defender la camiseta brumosa en este torneo de no ser así estaré apoyando a mis compañeros”.

El cuerpo técnico encabezado por Paulo Wanchope desea utilizarlo, sin embargo, la dirigencia tendría otro plan. De momento no hay claridad en cómo terminará esta situación, es decir, si el futbolista jugará en este Torneo de Clausura 2023 o si lo envían al "congelador" por todo el certamen.