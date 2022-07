El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, confesó que le entristece ver al experimentado delantero panameño Rolando "Toro" Blackburn como jugador de la Liga Deportiva Alajuelense en este Torneo de Apertura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica.

El jerarca del club más ganador de toda Centroamérica reconoció que le duele ver a Blackburn vestido de rojinegro, y manfiestó que él estuvo en los planes de los morados, sin embargo, el club se decantó por fichar al atacante jamaiquino Javon East.

“Blackburn está en todo su derecho, se le abrió una buena oportunidad en Alajuelense, me duele un poquito, yo se que Rolando había querido por muchos años regresar al Saprissa, él no había escondido su cariño”, declaró Rojas al programa panameño en El Marcador.

El "presi morado" añadió: “Me da un poco de tristeza que no se haya dado esa oportunidad, me parece una excelente persona y gran jugador, ambos queríamos que en algún momento se diera otra vez esa unión, pero así es el fútbol, eso no quita que le tenga cariño”.

Cabe recordar que Blackburn aún no ha debutado con la Liga, y que falta la aprobación de Migración y Extranjería con respecto al premiso de trabajo para entrar en la nómina de Fabián Coito. Incluso, el canalero se perderá partido de Liga de Concacaf 2022.