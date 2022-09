La madrugada de este martes, la selección costarricense de futbol, enfrentó a su similar de Uzbekistán como parte de los fogueos del combinado centroamericano antes del mundial, partido que acabó con marcador de 2 por 1 en favor de los ticos.

Los uzbekos anotaron al 25´y mantuvieron no solo la superioridad en el marcador, sino también el dominio a lo largo de los 90 minutos; sin embargo, en cuestión de 3 minutos, los ticos sacaron dos chispazos que cambiaron el rumbo del juego y voltearon el marcador para acabar con un triunfo inesperado.

Delantero sin goles

Pero más allá del resultado , hay un detalle que ha llamado la atención de la prensa deportiva y una buena parte de la afición; se trata del rendimiento del delantero costarricense Johan Venegas, que sigue dejando dudas en sus actuaciones.

Según registros oficiales, el delantero de Liga Deportiva Alajuelense no ha anotado con la selección tica en los últimos 28 partidos, una cifra alarmante para cualquier jugador, pero es peor aún si se toma en cuenta que suposición es de centro delantero.

Su último gol vistiendo la camisa de la selección tica data del 2019 cuando el conjunto tico disputaba la Liga de Naciones de Concacaf, en esa ocasión concretó ante la selección de Curazao.

Desde entonces, el ariete no ha podido colocar el balón en el fondo de las redes y ahora enfrenta la crítica y los cuestionamientos, sobretodo porque las oportunidades le llegan pero al momento de la definición, desperdicia las ocasiones de gol.

Johan ya se refirió al respecto y es consciente de lo que ocurre y de la presión a la que está expuesto. "Obviamente uno nunca quiere fallar una jugada de esas, uno siempre quiere anotar y más con la selección, pasó así y sé, por lo más mínimo que haga, cuando falle se me va a tachar aún más" indicó Venegas.

Sin embargo y a pesar de vivir un momento muy amargo, no pierde de vista el objetivo y se mantiene positivo en torno a su situación. "Las estadísticas es lo que al final habla, me siento bien, físicamente estoy muy bien, llevo goles con el club. Me he caído, me he levantado y voy a seguir construyendo cosas mejores de las que ya tenía y voy a seguir trabajando" agregó Johan.