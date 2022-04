Saprissa no hace una buena temporada, eso no es ningún secreto; no lo es para la dirigencia, tampoco para sus jugadores y menos para sus aficionados. Y aunque tampoco están sumidos en lo más bajo de la tabla de posiciones, de Saprissa se espera siempre más.

Esta situación acabó por colmar la paciencia de quienes toman las decisiones en el club morado y cortaron por lo más obvio, su director técnico. Fue así como el sábado pasado el club tomó la determinación de acabar su relación con el español Iñaki Alonso, respaldados en una serie de cuestionamientos en el funcionamiento del monstruo.

Jeaustin Campos y cuenta nueva

Tal y como se rumoraba, su puesto fue reemplazado por Jeaustin Campos, un viejo conocido de la casa morada, con quien tiene un pasado lleno de glorias y éxitos; una fórmula que esperan repetir con su tercer periodo al mando del primer equipo.

Pero el momento que viven los de Tibás no es nada sencillo, Campos llegará al Fello Meza para enfrentar a Cartaginés este domingo con poco tiempo de trabajo y en condiciones apremiantes que ubican al "equipo del siglo" en la novena casilla del Clausura 2022 con apenas 16 puntos.

En esta línea, su primer obstáculo sera enfrentar al Cartaginés de Geiner Segura, un equipo que durante todo este torneo ha sido protagonista y que durante las últimas semanas se encuentra peleando la cima o cuando menos, los puestos de clasificación.

Los brumosos son terceros actualmente y solamente dos puntos los separan del líder, Alajuelense, no obstante y a pesar de su buen torneo, el último encuentro de los blanquiazules fue un completo desastre, recibiendo una sorpresiva goleada en el Valle del General ante Pérez Zeledón de 3 goles por 0.

Y por si esto fuese poco, la fecha siguiente al cartaginés, se verá las caras con su anterior equipo, el Club Sport Herediano, pero no es precisamente el Herediano que Jeaustin dejó; los florenses vienen montados en un racha ganadora, arrollando a sus rivales en los últimos 3 partidos sin apelaciones y con tintes de recuperación absoluta.

Por lo pronto, la primer tarea de Campos será sin duda, cambiar la mentalidad de los jugadores morados y lograr que vuelvan a creer en sí mismos, luego de la tremenda paliza que les propinó San Carlos el fin de semana con marcador de 4 por 1.

Elpartido entre morados y cartagineses será este domingo a las 11 am en la ciudad de Cartago.