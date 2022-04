El ex futbolista costarricense Allan Alemán disparó con todo contra el Deportivo Saprissa y la falta de autocrítica que hay en estos momentos.

El ex futbolista costarricense Allan Alemán disparó con todo contra el Deportivo Saprissa por la falta de autocrítica que hay en estos momentos donde los resultados no salen, y algunos protagonistas del cuadro morado salen a desviar la atención o poner excusas.

Alemán, quien consiguió muchos títulos en su etapa como jugador y actualmente es padre de uno de los jóvenes fichas de Saprissa, no se guardó nada al asegurar que en el Monstruo están viviendo del pasado. Sin embargo, también lanzó un dardo sobre las últmas contrataciones.

"Uno tiene que saber cuando está bien y cuando mal, a pesar de que la prensa critica uno se autocriticaba. La prensa vive el momento en todo lado es así, no se puede vivir del pasado y eso le ha pasado a Saprissa que está viviendo mucho del pasado", declaró este ex futbolista en el programa La Platea de TD Más.

Alemán agregó: "Yo soy saprissista y me acostumbré a ver a Saprissa ganar y jugar bien, y los ídolos que habían. Yo me pregunto, sacando Bolaños, Mariano y Waston, ¿a cuál jugador de Saprissa va a idolatrar un niño? Usted cree que un niño va tener de ídolo jugadores que vienen llegando y que no muestran".

A pesar de que el problema de la escuadra morada tiene varias causas, Alemán puntualizó en esa situación de los jugadores, ya que según su criterio, de la actual plantilla solo se salvan los experimentados Christian Bolaños, Kendall Waston y Mariano Torres.